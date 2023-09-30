انت الان تتابع خبر خلال شهر.. الامن يطيح بإرهابيين ومتاجري مخدرات ومبتزين ويفكك شبكات سرقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجهاز، ورد لـ الخليج 365، أنه "في مضامير التحدي والتصدي وضمن مسيرة النجاحات المستمرة لايزال جهاز الأمن الوطني يسطر إنجازاته على مختلف الأصعدة، ففي حصيلة لأهم العمليات النوعية خلال شهر أيلول لعام ٢٠٢٣ تمت الإطاحة بـ (٤٣) متهماً بالإرهاب، وتفكيك (٣) شبكات لسرقة رواتب المتقاعدين، فضلاً عن القبض على (٧) متهمين بتجارة المخدرات، و(٢٩) متهماً بالابتزاز الإلكتروني".



وأشار البيان، إلى أن "مجمل تلك النشاطات جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية".

