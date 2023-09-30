شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات سلوفاكيا تهدد بوقف المساعدات عن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الناخبون في سلوفاكيا الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت، في انتخابات برلمانية تشهد منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء السابق اليساري، روبرت فيتسو، الذي تعهد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، والليبراليين المؤيدين للغرب.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي النهائية أن الحزبين المتنافسين متقاربان، ومن المتوقع أن يحصل الفائز على أول فرصة لمحاولة تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال، التي تدير البلاد منذ مايو .

خطر على مساعدات أوكرانيا

سيعني فوز روبرت فيتسو انضمام سلوفاكيا إلى المجر في تحدى دول الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا، في وقت يتطلع في التكتل إلى الحفاظ على وحدته في معارضة الغزو الروسي.

كما أنها ستزيد عدد الدول الشيوعية السابقة في الشرق التي تديرها حكومات تعادي علنا الليبرالية الغربية.

ماذا لو فاز الليبراليون

أما لو فاز حزب سلوفاكيا التقدمي، فإن البلاد ستواصل نهجها الحالي في السياسة الخارجية، مع الحفاظ على الدعم القوي لأوكراني، ووضع الدولة في معسكر ليبرالي ومؤيد للاندماج في الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل مثل تصويت الأغلبية لانتهاج سياسات مرنة وصديقة للبيئة.