شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات اليوم السبت في جميع الدوريات والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي وعشاق الكرة العالمية والأوروبية لمعرفة ماهو جدول مباريات اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجارى بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم السبت في جميع الدوريات

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا × برايتون ـ 2:30 ظهرا ـ beIN Sports HD 1

بورنموث × آرسنال ــ 5:00 مساء ـ beIN Sports

إيفرتون × لوتون تاون ـ 5:00 مساء

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 6

نيوكاسل × بيرنلي ـ 5:00 مساء

وست هام× شيفيلد ــ 5:00 مساء

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 1

توتنهام × ليفربول ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي × فياريال ـ 3 عصرا

رايوفاليكانو × ريال مايوركا ـ 5:15 مساء

جيرونا × ريال مدريد ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد ×أتلتيك بيلباو ـ 10:00 مساء



مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة





ليتشي × نابولي ـ 4:00 مساء ـ AD SPORTS

ميلان × لاتسيو ـ 7:00 مساء ـ AD SPORTS

ساليرنيتانا × إنتر ميلان ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

كليرمون فوت × باريس سان جيرمان ـ 6:00 مساء

موناكو × مارسيليا ــ 10:00 مساء



مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج X فرانكفورت ــ 4:30 مساءً

ماينز X بايرليفركوزن ــ 4:30 مساءً

كولن X شتوتجارت ــ 4:30 مساءً

بوخوم X بوروسيا مونشنجلادباخ ــ 4:30 مساءً

هايدنهايم X يونيون برلين ــ 4:30 مساءً

لايبزيج X بايرن ميونخ ــ 7:30 مساءً



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أبها × الرياض ـ 3:00 ظهرا ـ قناة SSC

الفتح × الوحدة ــ 6:00 مساء ـ قناة SSC

الرائد × الأخدود ـ 6:00 مساء ـ قناة SSC

الخليج × ضمك ـ 9:00 مساء ـ قناة SSC

الأهلي × الاتفاق ـ 9:00 مساء ـ قناة SSC

مواعيد مباريات الدوري التركي

طرابزون × بينديك سبور- 4 عصرا

مواعيد مباريات الكونفدرالية





الزمالك × أرتا سولار الجيبوتي- 7 مساء- قناة أون سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال افريقيا





مازيمبي - جمهورية الكونغو x نياسا بيج بولتس - مالاوي.. 4 مساء

بيترو أتلتيكو - أنجولا x يونياو دو سونجو - موزمبيق.. 5 مساء

الترجي الرياضي - تونس x دوان - بوركينا فاسو.. 7 مساء

حوريا - غينيا x ميدياما - غانا.. 7 مساء

ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا x بومامورو - بوروندي.. 7 مساء

يانج أفريكانز - تنزانيا x المريخ - السودان.. 7 مساء

الجيش الملكي - المغرب x النجم الساحلي - تونس.. 9 ونص مساء

الوداد الرياضي - المغرب x هافيا كوناكري - غينيا.. 10 مساء

شباب رياضي بلوزداد - الجزائر x بو رانجرس - سيراليون.. 10 مساء