شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجارى في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة البريميرليج والقنوات الناقلة لتلك المباريات.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

وجاءت مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت على النحو التالى:

أستون فيلا × برايتون ـ 2:30 ظهرا ـ beIN Sports HD 1

بورنموث × آرسنال ــ 5:00 مساء ـ beIN Sports

إيفرتون × لوتون تاون ـ 5:00 مساء

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 6

نيوكاسل × بيرنلي ـ 5:00 مساء

وست هام× شيفيلد ــ 5:00 مساء

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 1

توتنهام × ليفربول ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 1