شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا فهمى: التنسيقية ضربت مثالاً فى تمثيل كل الآراء داخل الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فيولا فهمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ضربت مثالاً هاماً في تمثيل كافة الآراء داخل الحوار الوطني، وكان لها ظهور متميز في جلسات الحوار بلا خطوط حمراء، لافتة إلى أن التنسيقية كانت تمثل وجهتي النظر في كافة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأضافت أنه كان هناك تمثيل مهم للمعارضة في الحوار الوطني، لا سيما بعد ظهور عدد من رموز المعارضة في جلسات الحوار الوطني، كما أن هناك اتساع لكافة وجهات النظر وكان الباب مفتوحاً للجميع شريطة ألا يكون قد تورط في أي أعمال عنف، مع الالتزام بالقانون والدستور.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.