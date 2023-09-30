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تستمر حملة بلدية الغبيري التي تهدف إلى تنظيم وجود النازحين السوريين ضمن نطاقها، حيث باشرت بالكشف على كافة المحال والمؤسسات المخالفة التي يديرها نازحون سوريون، كما والعمل على توقيف آلات التنقل المخالفة. وللاطلاع على تفاصيل هذه الحملة، تواصلت "النشرة" مع رئيس بلدية الغبيري معن الخليل الذي أكّد أنّ هذه الحملة بدأت منذ مطلع شهر أيلول وبدأ إظهارها في الإعلام مؤخرًا.
وكشف الخليل، في حديثه لـ"النشرة"، عن إقفال أكثر من 60 محلًا مخالفًا ضمن نطاق بلدية الغبيري خلال هذه الفترة، والمحال يمتلكها سوريون وأجانب أو يديرونها ويمتلكها لبنانيون دون تسوية أوضاع الأجانب فيها.
إضافة لذلك، أعلن الخليل إقفال 21 محلًا مخالفًا، اليوم السبت 30 أيلول، في سوق الرحاب، مشيرًا إلى هروب بعض أصحاب المحال وإغلاقها عند وصول الشرطة.
هذا، وأكّد أنّ "الحملة مستمرة في المناطق التي يوجد فيها تجمع إقتصادي وكثافة للسوريين، ويتم التشدد فيها ولا يوجد أي استثاءات أو وساطة"، متأملًا عدم التدخل في هذه الحملة من أي جانب كونها قانونية وتستند إلى تعاميم وزارة الداخلية.
وأفاد الخليل بأنّ الحملة سوف تشمل الأسبوع المقبل مناطق الجناح، الاوزاعي وبئر الحسن، مشيرًا إلى تكرار الزيارات للتأكّد من عدم إعادة فتح المحال.
إلى ذلك، لفت الخليل في حديثه لـ"النشرة"، إلى حجز حوالي 400 دراجة ناريّة و"توك وتوك" وفانات يديرها سوريون من قبل لبنانيين أو يمتلكها سوريون.
كانت هذه تفاصيل خبر معن الخليل يكشف عبر "النشرة" تفاصيل حملة بلدية الغبيري لتنظيم وجود النازحين: مستمرّة ولا استثناءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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