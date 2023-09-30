شهدت ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، في وسط بيروت، مواجهات بين عدد من المشاركين في مسيرة تحت عنوان "مسيرة الحريات" وشبان على متن دراجات نارية حاولوا منع المشاركين فيها من التقدم، وتمت محاصرة المشاركين في المسيرة، ما ادى الى سقوط ثلاثة جرحى على الاقل.
وكانت مجموعة دعت الى مسيرة "لدعم الحريات" على ان تنطلق اليوم السبت عند الرابعة من بعد ظهر اليوم من ساحة رياض الصلح باتجاه وزارة الداخلية في الصنائع.
وتوجه الشبان الرافضون للمسيرة الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لاعطاء الامر بإلغائها فورا "لاننا سنمنعها من سلوك اي طريق في بيروت وسنتصدى للمشاركين فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط جرحى إثر مواجهات بين مشاركين في "مسيرة الحريات" وشبان حاصروهم في ساحة رياض الصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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