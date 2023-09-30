شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: أرمينيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين من كراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (رويترز)

قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، السبت، إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين قادمين من ناغورنو كراباخ، وذلك منذ استعادة أذربيجان السيطرة على المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

ويعترف بمنطقة ناغورنو كراباخ دولياً كجزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من الأرمن، الذين أسسوا جمهورية آرتساخ قبل ثلاثة عقود، بعد صراع مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

كان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قال في وقت متأخر من الجمعة، إن ما يزيد على 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا، منذ أن شنت أذربيجان عملية عسكرية خاطفة لاستعادة السيطرة على ناغورنو كراباخ.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان، أن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية، وتابع أن روما تعمل على تعزيز سبل إرساء الاستقرار في المنطقة.