انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يبحثان القضايا الفنية والقانونية والمالية الخاصة بطريق التنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنقل ورد لـ الخليج 365، أن السعداوي "عقد اجتماعا موسعا في بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، للتباحث حول مشروع طريق التنمية".

وأشار السعداوي، إلى "بحث جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو"، موضحا أن "الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".



وأضاف ان "الاجتماع الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين، استعرض أيضا الموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية إنشاء مشاريعه المختلفة وتشغيله".

وأكد السعداوي، انه "جرى تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة القضايا الفنية والمالية والقانونية، والتي ستعمل على حسم أية متعلقات من اجل الشروع في العمل على تنفيذ المشروع".

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية اجراء زيارات ميدانية لنقاط الربط البرية والسككية بين البلدين".

من جهته، استهل وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر اورال أوغلو حديثه خلال الاجتماع بتقديم التعازي والمواساة للعراق حكومة وشعبا على حادثة الحمدانية، مؤكدا دعم وإسناد حكومة بلاده للعراق، واستعدادها التام لتقديم أية مساعدات تعزز أواصر العلاقة والتعاون بين البلدين.

واستعرض أوغلو حجم التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة، مشيرا الى أن ممرات النقل تزداد يوما بعد آخر حول العالم.

وأردف كلامه بأن "طريق التنمية سيكون هو صاحب الميدالية الذهبية بين تلك الممرات"، لافتا الى أن "الحكومة التركية عملت على تشكيل مجلس تنسيقي مع عدد من الدول الأوروبية بشأن طريق التنمية، وبالتالي نأمل أن يكون هناك مجلس تنسيقي آخر يضم العراق ودول المنطقة".

