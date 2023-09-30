وفاة عسكري بحريني رابع جراء الهجوم قرب الحدود السعودية اليمنية

المنامة ـ ا.ف.ب: أعلنت البحرين أنَّ عسكريًّا رابعًا في وحدتها المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، تُوفِّي متأثرًا بجروح أصيب بها خلال هجوم.

وكانت البحرين قد أعلنت مقتل ثلاثة من جنودها المتمركزين بالقرب من الحدود السعودية مع اليمن، واتهمت جماعة أنصار الله بتنفيذ هجمات بطائرات بِدُونِ طيار أودت بحياة هؤلاء.

ونعت القيادة العامة لقوَّة دفاع البحرين «الملازم أول حمد خليفة الكبيسي … متأثرًا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي».

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