شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين من قرة باغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية اليوم السبت، إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في استقبال لاجئين قادمين من ناجورنو قرة باغ، وذلك منذ استعادة أذربيجان السيطرة على المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

ويعترف بمنطقة ناجورنو قرة باغ دوليا أنها جزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من الأرمن الذين أسسوا جمهورية آرتساخ قبل 3 عقود بعد صراع دموي مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

الأوضاع في أرمينيا

كان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد قال في وقت متأخر من أمس الجمعة إن ما يزيد عن 100 ألف لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ أن شنت أذربيجان عملية عسكرية خاطفة لاستعادة السيطرة على ناجورنو قرة باغ.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان، إن أرمينيا طلبت من الاتحاد الأوروبي توفير ملاجئ مؤقتة وإمدادات طبية، وتابع أن روما تعمل على تعزيز سبل إرساء الاستقرار في المنطقة.