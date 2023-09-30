شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. الحرارة الشديدة تقتل 3100 شخص هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، أن الحرارة الشديدة أودت بحياة نحو 3100 شخص في ألمانيا في هذا العام حتى الآن.

جاء ذلك في أحدث تقرير أسبوعي للمعهد عن الوفيات الناجمة عن الحرارة الشديدة والذي غطت بياناته الوضع حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري.

الشريحة العمرية

وذكرت متحدثة باسم المعهد، أن المعهد سينشر في الأسبوع المقبل التقرير الأسبوعي الأخير لعام 2023 عن حالات الوفيات المرتبطة بالحرارة الشديدة.

وقالت إنه من المحتمل أن يتم طرح محصلة عامة عن صيف 2023 في الخريف.

وأوضح التقرير أن أكبر نسبة بين وفيات الحرارة الشديدة كانت في الشريحة العمرية التي تزيد عن 75 عاما.

ارتفاع نسبة النساء

وذكر التقرير أن الوفيات من النساء بسبب الحرارة تزيد عن وفيات الرجال بوجه عام وبالأرقام المطلقة.

وذكر المعهد أن هذا يرجع إلى ارتفاع نسبة النساء في الشرائح العمرية الأكبر.

تاريخ مرضي

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ، فإن العدد التقديري لحالات الوفيات المرتبطة بحرارة الجو في ألمانيا زاد عن 6000 حالة في كل عام من أعوام 2018 و2019 و2015، وتراوح هذا العدد بين نحو 1000 ونحو 1700 في أعوام 2014 و2016 و2017 و2021.

وأشار المعهد إلى أن غالبية حالات الوفيات كان بها ارتباط بين ارتفاع درجة الحرارة ووجود تاريخ مرضي للمتوفين "ولهذا السبب لا يتم ذكر الحرارة في شهادة الوفاة في العادة على أنها سبب الوفاة".