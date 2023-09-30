ما هي عواقب إغلاق الحكومة الأمريكية؟

مع اقتراب الكونجرس الأمريكي من إغلاق الحكومة، يتساءل العديد من الأميركيين كيف يمكن أن يؤثر ذلك عليهم. وقد تعلن الحكومة الأمريكية غدا الأحد الإغلاق إن لم يتوصل أعضاء الكونجرس إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة واعتمادها والتي تبدأ في الأول من أكتوبر.

وفشل الكونجرس الليلة الماضية في التصويت على مشروع قانون الميزانية المؤقتة للولايات المتحدة الذي أعلنه الجمهوريون يوم الجمعة الماضي.

وإذا لم يتم التوصل حتى غدا الأحد إلى اتفاق على الميزانية ستترك جميع الدوائر الحكومية في البلاد دون تمويل، وفي هذه الحالة، فإن خطر البقاء بدون أجر يلوح في الأفق ويهدد أكثر من 4 ملايين موظف حكومي، إلى أن يتوصل الكونجرس والرئيس إلى حل وسط.

النقاط التالية تلخص ماذا ينتظر الولايات المتحدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة:

- ستجد الهيئات والمؤسسات الحكومية نفسها مضطرة إلى تقليص عملها في المجالات الرئيسية.

- قد يكون هناك انقطاع في توريد المنتجات.

- تأخيرات كبيرة في وسائل النقل العام والرحلات الجوية.

- حدائق مغلقة وجبال من القمامة في الشوارع، ومراحيض عامة غير صالحة للعمل.

- التأخير في معالجة القضايا من قبل سلطات الهجرة والمحاكم.

- إغلاق برامج التعليم ما قبل المدرسي الحكومية.

- مشاكل في إصدار تراخيص المواد الغذائية والكحول.

ومن المقرر أن يحاول مجلس الشيوخ اليوم السبت تمرير مشروع ميزانية قصيرة الأجل لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه على مدى العقد الماضي، حدث الإغلاق في الولايات المتحدة ثلاث مرات أعوام 2013 و2018 و2019.