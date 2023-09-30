ليلة دامية على كورنيش النيل.. المتهم بقتل طالب دسوق أمام النيابة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تباشر نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، تحقيقاتها مع المتهم بقتل طالب خلال جلوسه على مقهى في منطقة الكورنيش، بعيار ناري.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم شرطة بندر دسوق بلاغًا من مستشفى خاص كائن بمدينة دسوق بوصول الطالب أيمن ياسر عبد اللطيف، 16 عامًا، ويقيم بدائرة القسم، مصابًا بعيار نارى بالرقبة وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهى الكائن بدائرة القسم.

جرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وتوفى أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، لضبط الجناة في الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أفراد عصابة تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة، مكونة من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

وتبين أن المتهمين هم "إ.ي.ع"، في العقد الرابع من العمر، وشقيقه "هـ"، في العقد الرابع من العمر، و"ع.ت.ح"، في العقد الثالث من العمر، ويقيمون بمنطقة حي الكشلة دائرة قسم شرطة بندر دسوق.

كشفت التحريات أنه حال تواجد المتهمين في أحد القوارب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل أطلق أحدهم عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت في حيازته تجاه المواطنين على كورنيش النيل بدائرة القسم، ما أدى إلى إصابة الطالب المجنى عليه ووفاته متأثرًا بإصابته.

حدد رجال الأمن مكان اختباء الأول في مساكن مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، والثاني والثالث في مكانين مختلفين بمحافظة الإسكندرية.

ألقي القبض على المتهمين وفي حيازتهم (البندقية الآلية المستخدمة فـي الواقعة، وطبنجة مطموسة الأرقام، و36 طلقة تستخدم في السلاح الآلي، و30 طلقة تستخدم في الطبنجة، و3 اسطوانات من مخدر الهيروين.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وإطلاق أحدهم الأعيرة النارية تجاه المواطنين بغرض إرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامى، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.