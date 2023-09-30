اصمدوا ومُستعد للتحمل حتي لو كانت "حياتي" الثمن.. رسائل السيسي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل متعددة إلى الشعب المصري، قائلًا: (عندي كلمة واحدة عايز أقولها للناس، ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات الجاية).

ويرصد "الخليج 365" أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب المصري، بمؤتمر حكاية وطن اليوم كالآتي:

- مُستعد للتحمل حتي لو كان الثمن هو حياتي؛ لبناء الوطن.

- اصمدوا، ماتفرجوش الناس علينا.

- ده اللي عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات.

- لو كان التنمية والبناء تمنه الجوع والحرمان، اتحملوا.

- أبواق كذب وافتراء تستهدف ضرب كل إجراء ومسار وربنا هيحاسب.

- ماحدش هيدي حد حاجة ولا هياخد من حد حاجة والانتخابات فرصة.

- بعد 20 سنة مش هكون موجود ولازم حد يضحي.

- تجهيز البنية الأساسية لإطلاق التنمية الصناعية هو أملنا.

- نحن بحاجة إلى زيادة مواردنا.

- البلاد لا تتحقق إلا بتحقيق الاستقرار والأمن.

- يجب أن نضع أعيننا صوب استقرار بلادنا.

- البعض يوجه الناس للخراب، ويجب أن نحول الظروف القاسية إلى منحة.

- لو كان ثمن ازدهار الأمة ألا نأكل أو نشرب فلن نأكل ولن نشرب.

- التحديات التي شهدتها مصر كانت كفيلة بهدم الدولة مثل الدول الأخرى التي لم تستطع أن تقوم مرة أخرى حتى الآن.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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