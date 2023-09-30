بعد دفنه.. النيابة العامة تأمر باستخراج جثة شاب في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة باستخراج جثة شاب من القبر بعد 24 ساعة من دفنه، لعرضه على الطبيب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، في مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا في يوم 31 أغسطس الماضي بإصابة شاب يُدعى "أ.ص"، يبلغ من العمر 30 عامًا، بطلق ناري أثناء حفل زفاف، في قرية طوخ، مركز نقادة.

كشفت تحريات المباحث في مركز شرطة نقادة، أن المجني عليه أصابته طلقة نارية عن طريق الخطأ أثناء حفل زفاف على يد شاب يُدعى "ب"، جرى ضبطه وحبسه على ذمة التحقيقات.

وبعد مرور شهر على المجنى عليه خلال تلقي العلاج داخل مستشفى طوخ، لفظ أنفاسه الأخيرة على فراشه بالأمس، وُسلمت جثته لذويه وجرى دفنه في مقابر القرية، واليوم أمرت النيابة العامة باستخراج جثته من القبر لعرضها على الطبيب الشرعي للتشريح.