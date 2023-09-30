شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: تصريحات الرئيس السيسي من القلب لزعيم مهموم بقضايا وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تم طرحه خلال افتتاحية مؤتمر "حكاية وطن"، وما تضمنته فاعليات اليوم الأول من حديث الرئيس والذي كان حديثًا من القلب لزعيم وأب مهموم بقضايا وطنه وصادق وأمين في طرحه.

وأشاد الحزب بحرص وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المجال مفتوح للتغيير لمن يريد من خلال اختيار المرشح المناسب له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يراه الحزب تأصيلًا لمفهوم الدولة الديمقراطية وتداول السلطة والتعددية.

وشدد الحزب على ضرورة الحذر من محاولات التشويه والتهوين من إنجازات الدولة المصرية التي حذر منها الرئيس في كلمته اليوم، وهي ما تمثل جرس إنذار خطير لابد أن ينتبه له المصريون، فالظرف دقيق والمحاولات لزعزعة استقرار وأمن مصر أو التقليل من إنجازات الدولة المصرية هو تهديد لا يقل عن تهديد الإرهاب.

وأضاف الحزب تأكيده وإشادته على ما قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعرضه من حقائق على الأرض بأرقام وإحصائيات وبيانات دقيقة ومحدثة، مؤكدًا أنه لابد لأي مشكك أن يقدم أرقام وشواهد وحقائق مضادة وإلا سيكون نقده كلام مرسل، والأوطان لا تبنى بكلام مرسل وشعارات مستهلكة.

كما ثمن الحزب ما عرضه رئيس الوزراء من إنجازات شملت كافة القطاعات والأقاليم الجغرافية بما يراه الحزب دليلًا على تحرك شامل للدولة المصرية وأنها تهتم بكافة أبناءها دون تمييز.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.