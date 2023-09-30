شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: كلمات الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن رسائل هامة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بالكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري عقب انتهاء عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لما تم في 9 سنوات منذ عام 2014، والتي قال فيها عندي كلمة واحدة عايز أقولها للناس، كده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات الجارية، حد يقول كده، الأمر كله لله، لو فيه حاجة لحد، هياخدها وأضاف الشهابي أن الرئيس بهذا التعليق الواضح أكد نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية وحق الشعب في التغيير، مؤكدا احترامه لرأى الصندوق وإيمانه العميق بالديمقراطية، وأضاف الشهابي أنه وضح من تعليق الرئيس إيمانه العميق بالله القوى القادر، وأن قدر الله واقعا لا محالة وظهر ذلك في عباراته "الأمر كله لله واللي مكتوب له حاجة هياخدها"، مؤكدا أن هذه الكلمات تعد بمثابة رسائل هامة للمصريين.

ومن ناحية أخرى أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي عرض فيها إنجازات الدولة في المجالات المختلفة خلال السنوات التسع الأخيرة، مشيرا إلى أنها كانت كلمة رائعة.

وأشاد الشهابي بالفيلم الذي صاحب عرض رئيس الوزراء لإنجازات السنوات التسع الماضية داعيا الدولة بكل مؤسساتها وأحزابها السياسية بعرض هذا الفيلم ومطالبا القنوات الفضائية بعرضه، مؤكدا أن هذا الفيلم كاف تماما لعرض إنجاز الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي والرد على كل المشككين وأصحاب الأجندات ومطلقي الأكاذيب والإشاعات.

وأضاف "الشهابي" أن مؤتمر "حكاية وطن" الذي انعقد اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية فعلا يحكي حكاية وطننا "مصر" كما قال الرئيس في تعقيبه من عام 2011 حتى اليوم من منظور الدولة، وكيف واجهت تحديات أنهت دولا لم تستطع الوقوف على أقدامها حتى الآن. واتفق الشهابي مع ما أكده الرئيس من أن البلاد لا تنمو إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.