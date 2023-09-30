شكرا لقرائتكم خبر عن دفن تسعة عمال أحياء بعد انهيار منجم بزيمبابوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيغوتو - أ ف ب

قتل تسعة من عمال المناجم على الأقل، إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في زيمبابوي، حسب ما أفاد اتحاد عمال المناجم في هذا البلد.

وقالت رئيسة اتحاد عمال المناجم هنرييتا روشوايا: «تم سحب أربع جثث حتى الآن»، ولا يزال خمسة عمال آخرين محتجزين تحت الأنقاض. من جهته، أكد أحد مهندسي المنجم حسين فيري، أن المسعفين حددوا مكان جثث خمسة عمال آخرين.

وقال: «نستطيع بوضوح رؤية الجثث الخمس. واثقون بأنهم قضوا جميعاً»، موضحاً أن عملية «سحب الجثث بالغ الصعوبة لأن المنجم لا يزال في طور الانهيار. في كل مرة نحاول، نعرض حياتنا للخطر». وأكد وزير المناجم في هذا البلدسودا زيمو الذي حضر إلى مكان الحادث لمتابعة عمليات الإغاثة، أن 21 عاملاً نجوا من الكارثة.

ولفت الوزير إلى أنه صباح الجمعة، «فوراً بعد الانهيار، نجح 13 شخصاً في الخروج من المنجم من دون أن يصيبهم أي ضرر. وخلال الليل، تم إسعاف ثمانية آخرين». وتحدث الوزير عن ثلاثة عمال لا يزالون مفقودين، ولم يتم تحديد مكان وجودهم.

وتملك زيمبابوي احتياطياً هائلاً من البلاتين والألماس والذهب والفحم والنحاس. وبسبب الاقتصاد المتعثر يزدهر التعدين غير القانوني، وكثيراً ما يجري في ظروف خطرة.

ويتكرر وقوع الحوادث الخاصة بالتعدين. ففي عام 2019 لقي 24 عامل منجم حتفهم، عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة منجماً مهجوراً في وسط زيمبابوي.