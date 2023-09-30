شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعتقل قيادياً «داعشياً» في هجوم بسوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان السبت، أن قواتها نفذت هجوماً بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري، وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت القيادة الأسبوع الماضي في بيان، إنه خلال غارة في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، ألقت قواتها القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو أحد المسؤولين عن تيسير وتنفيذ عمليات للتنظيم في سوريا كانت تقديرات أشارت إلى أن له «علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة». ووفقاً للبيانين، لم يسقط قتلى أو مصابون خلال العمليتين.