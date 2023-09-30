شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوارديولا عقب هزيمة مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام ولفرهامبتون، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر سيتي للهزيمة أمام ولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة " بي بي سي" العالمية: تهانينا للذئاب، لقد استحقوا ذلك، أتيحت لنا الفرص وكافحنا للتعامل مع التحولات لكنهم لعبوا بشكل جيد للغاية.

وأشار: هناك عشرة لاعبين ويتحولون بشكل جيد، قمنا بإعداد جيد لكننا لم ندافع بشكل صحيح في هذه المواقف، لقد هزمونا في مباراة واحد ضد واحد وهذا ليس جيدًا وعلينا أن نفعل ذلك بشكل صحيح.

وأردف عن الإصابات: سيعود برناردو سيلفا، قريبًا وسيعود جون ستونز قريبًا، وسنرى عدد اللاعبين الذين لدينا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وختم: الرضا عن النفس؟ عليك أن تسأل الآخرين عن رأيهم في هذا، عندما تفوز بأربعة كؤوس كاراباو على التوالي، والدوري الإنجليزي الممتاز والثلاثية، فهذا ليس شعورًا بالرضا عن الذات، في بعض الأحيان يمكن للاعبين أن يقدموا أداء أفضل منك ويهزمونك، وهذا ما حدث اليوم.