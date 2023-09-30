شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفتح النار على حكم مباراة ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره توتنهام، في الدوري الإنجليزي.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام نظيره توتنهام، بهدفين مقابل هدف، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب عقب اللقاء: كرة القدم في النهاية هي لعبة نتائج، ولهذا السبب كنا نتحمل ما حدث لنا حتى الدقيقة الأخيرة.

وتابع: لم أكن فخورًا بفريقي أكثر مما أنا عليه اليوم، أنا فخور للغاية بما قدمه كل لاعب، وكيف بقينا في المباراة حتى اللحظات الأخيرة،وكيفية تعاملنا مع متغيّراتها.

وأكد: المباراة كانت صعبة للغاية، شعرت بخيبة أمل من الخسارة، لكننا قدمنا أداءً قتاليًا حتى النهاية، ولم يتأخر أي لاعب عن تقديم أفضلما لديه، حتى جويل ماتيب كان رائعًا، ولكنه لم يكن محظوظًا في النهاية، لقد دافع بشراسة عن مرمانا.

وأشار عن قرارات الحكم: لم أر أبدًا مباراة أكثر ظلمًا من مباراة اليوم، الطرد الأول لـ كورتيس جونز لم أفهمه، لقد وضع رجله على الكرة ومنثم تدحرجت، لم يتعمد أبدًا الإيذاء.

واستكمل: البطاقة الصفراء الأولى لـ جوتا لم تكن صحيحة، لقد ادعى أودوجي السقوط وضرب نفسه ليسقط، كذلك الهدف الذي سجله دياز،لم يكن تسلل أبدًا، لم يرسموا الخطوط بطريقة صحيحة.

وأردف: تلك القرارات كانت جنونية وغير عادلة، أي تعليق غير ذلك سيكون مضحكًا للجميع، لكنني سأدفع ثمنًا باهظًا.

وأتم: أنا فخور بفريقي، فخور بكل لاعب، كان كالجبل اليوم، النتيجة لم تكن في صالحنا، لكنني حقًا فخورًا بهؤلاء الوحوش.