بسبب موقفها في قرة باغ.. أرمن يعتدون على سفير تركيا في واشنطن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعرض السفير التركي في الولايات المتحدة لحادث اعتداء من قبل مجموعة من الأرمن، بسبب موقف أنقرة المؤيد لأذربيجان في الصراع حول إقليم ناجورنو قرة باغ.

وتدخّلت ولاية لوس أنجلوس لصدّ الاعتداء خلال فعالية حول السياسات الخارجية التركية، حضرها سفير أنقرة بواشنطن حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، وعددًا من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية.

وفي بداية الفعالية، ردد شخص هتافات معادية لتركيا وأذربيجان، ما دفع الشرطة إلى طرده من القاعة.

وواصل آخرون الهتافات ضد تركيا وأذربيجان، وابعدتهم قوات الشرطة عن قاعة الفعالية، وواصلوا الاحتجاج خارج القاعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر، مجموعة من الشباب يلاحقون السفير التركي ويقومون برشقه بالمياه، وتجمهروا حوله للاعتداء عليه.

بدورها، أدانت الخارجية التركية هجوم الجماعات الأرمنية على المشاركين في مؤتمر الدبلوماسية العامة التركية المنعقد في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها من تحول لغة الكراهية لمجموعات الشتات المتطرفة إلى أعمال عنف.

وقالت في بيانها: "تعرض مسؤولونا الذين حضروا مؤتمر الدبلوماسية العامة الذي استضافته كلية أنابيرغ للصحافة، ومعهد يونس إيمري بجامعة جنوب كاليفورنيا للاستهداف والمضايقة اللفظية والجسدية، من قبل الجماعات الأرمنية المتطرفة".