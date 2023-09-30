شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام حزب الغد: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر حكاية وطن كاشفة لحجم التحديات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "إسماعيل" في بيان له، أن الدولة المصرية تعرضت منذ عام 2011 وحتى 2016، لعدة أزمات محلية حتى الانتهاء من أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وصولا إلى أزمة كورونا مرورا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه على الرغم من كل تلك العقبات فالدولة كان لديها رؤية للعمل والتطوير بإصرار وتحدي.
وأوضح "إسماعيل" أن كلمة الرئيس اتسمت بالشفافية والمكاشفة والتي حملت في طياتها عدة رسائل، مسلطة الضوء، على معركة الوعي، التي تخوضها الدولة، وحقيقة ما يحاك بها من محاولات لزرع التشكيك داخل المواطن تجاه الدولة وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسساته، موضحا أن الكلمة حملت إيمان الرئيس وإصراره على اقتحام كافة المشكلات مهما كانت العواقب، فالرئيس يضع في المقام الأول المواطن وصالح الوطن في التقدم والازدهار.
ولفت سكرتير عام حزب الغد الى أن الرئيس أشار خلال كلمته الى أن حملات التشكيك، طالت مشروع ازدواج قناة السويس على الرغم من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذا المشروع الضخم، وهو ما اتضح لاحقا، مشيرا إلى أن مشروع قناة السويس كان وسيلة لاستعادة ثقة المواطن، وتجميع الشعب على هدف واحد، بفتح باب المساهمة في إنشاء القناة بفائدة 12%، مؤكدا أن الدولة على موعد مع جني ثمار المسيرة التنموية التي حققتها على مدار الـ 10 سنوات الماضية.
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