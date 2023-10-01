تصاعد العنف بعد مقتل عضو بحركة حماس

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية «إن أحد الرجال توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه، فيما أعلنت حماس التي تحكم قطاع غزة ولكنها تتمتع بدعم قوي في الضفة الغربية أيضا أن المتوفى أحد أعضائها».
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، «إن القوات الإسرائيلية، قمعت مسيرات وفعاليات مناهضة للاستيطان، مشيرة إلى أنها اعتقلت 6 فلسطينيين، وفرضت إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية.
وبحسب «وفا»، فإن الشاب محمد جبريل رمانة قتل عقب استهداف مركبة قرب مستوطنة «بساغوت» المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.
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