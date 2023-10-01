شكرا لقرائتكم خبر الجيش السوداني يشن هجوما مدفعيا على قوات حميدتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسمع دوي القصف المدفعي وتبادل إطلاق النار في منطقة أم درمان القديمة، وجنوب أم درمان وبحري، أمس.

وفيما تعيش العاصمة السودانية بشكل يومي على وقع الاشتباكات بين القوتين العسكريتين في البلاد، أفاد شهود عيان بأن الجيش نفذ هجوما بالمدفعية على تمركزات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دنقلو «حميدتي» في محيط سلاح المدرعات، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وكانت عدة مواقع عسكرية حساسة، ولا سيما مقر القيادة العامة للجيش شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتأزمت الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين السودانيين في الخرطوم وبقية المدن السودانية مع استمرار عمليات القتال، مع شح مياه الشرب في عدد من أحياء أم درمان وبحري.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دوليا للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد 4 سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة.

وتسبب الصراع باندلاع اشتباكات واسعة النطاق، إضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصا في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على 5 ملايين للفرار من ديارهم.

وتشير الإحصاءات إلى أن الصراع حصد أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.