العراق يعلن ضبط حدوده مع إيران ووقف التهريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق محمد عبد الوهاب سكر أن قواته تبنت ضبط الحدود مع إيران في محافظتي أربيل والسليمانية.

وأوضح في تصريحات لقناة «العربية» أنها أمسكت كل النقاط التي كانت مشغولة من العناصر المسلحة، مضيفا «سيطرنا على مناطق لم تصلها قواتنا منذ عام 1991 ورفعنا العلم العراقي فيها»، ولفت إلى أن أموالا طائلة خصصت لسد الثغرات وضبط المناطق الحدودية مع إيران.

إلى ذلك، أشار إلى وجود تنسيق كبير مع السلطات الإيرانية لضبط الشريط الحدودي بين البلدين، وقال شكلنا لواء 21 لضبط الحدود في محافظة السليمانية، ونعمل على منع عمليات التهريب والتسلل بين البلدين، وأردف «أي متسلل يقترب من الشريط الحدودي نحذره وننبه وآخر الحلول نفتح النار عليه».

وفيما يتعلق بتركيا، فأكد أن بغداد جادة أيضا في ضبط الحدود التركية العراقية، كاشفا عن بناء مخافر على الخط الصفري معها، وشدد على أن الفصائل المسلحة الموجودة على الحدود مع تركيا والتوغل التركي يشكلان تهديدا للحدود.

وجاءت التحركات العراقية بعد اتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعت بين البلدين في مارس الماضي، إثر مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع لمسلحين إيرانيين أكراد معارضين داخل إقليم كردستان.

وفي 11 يوليو الفائت، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري «إن بلاده ستستأنف الهجمات على إقليم كردستان في حال لم تف بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة»، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر الحالي لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران.

ومنذ سنوات تنتقد طهران تواجد تلك المجموعات في الإقليم العراقي، إلا أنه خلال الأشهر الماضية زاد استياؤها من تحركاتها.