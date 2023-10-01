شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام نظيره كريستال بالاس، بهدف دون رد، في منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة " سكاي سبورتس"، تصريحات لـ تين هاج: الأمر بسيط للغاية. لقد استقبلنا ثلاث فرص فقط خلال المباراة بأكملها، جمعيهممن الكرات الثابتة، ثم أعتقد أننا حصلنا على وضعيات جيدة ثم اتخذنا قرارات سيئة.

وتابع: لقد وصلنا إلى وضعيات جيدة وكان لدينا لاعبون أحرار، لكن لم يكن لدينا أي تأثير، لم تكن الجودة جيدة بما يكفي لحسم المباراة، فيالدقائق الأخيرة، لم نلعب بأفضل ما لدينا.

وأضاف: بالطبع إنه أمر محبط، لقد كنا أيضًا قريبين عدة مرات، يجب أن تكون حادًا وحاسمًا، الأمر يتعلق باتخاذ القرار، لا يمكننا تغييرهذه النتيجة بعد الآن، تتعلم دائمًا من المباراة وتتعلم كيفية القيام بعمل أفضل.