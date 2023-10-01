للعلمي والأدبي.. معاهد تمنح بكالوريوس وليسانس ومؤهل فوق متوسط لطلاب وطالبات الأزهر بتنسيق التعليم العالي 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر كامل:

بدأ طلاب الثانوية الأزهرية بدء تسجيل رغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي بتنسيق 2023-2024، وفيما يلي المعاهد المتاحة أمام طلاب الثانوية الأزهرية "علمي وأدبي" معاهد عالية تمنح بكالريوس وليسانس ومتوسطة خاصة تمنح مؤهل فوق متوسط:

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

(فرع قنا)

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة

6 أكتوبر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

بكفر صقر بالشرقية

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة - القاهرة

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة إدارة الأعمال)

فرع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مدينة مرسي مطروح (شعبة إدارة الأعمال)

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر (شعبة إدارة الأعمال)

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)

معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة بطريق مصر الاسماعيلية ك 31 (شعبة إدارة أعمال)

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة العلوم التجارية - محاسبة-

إدارة اعمال)

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي

برأس البر (شعبة العلوم التجارية)

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة الإدارة)

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس

من أكتوبر

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – هرم (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة إدارة الأعمال)

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا (شعبة إدارة اعمال – محاسبة)

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

(شعبة التجارة والمحاسبة)

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة إدارة الأعمال ونظم المعلومات) التجمع الاول

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

(شعبة العلوم الإدارية)

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة الاقتصاد والإدارة والمحاسبة)

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم- جيزة (قسم العلوم التجارية)

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي(شعبة إدارة)

المعهد العالى للسياحة والفنادق للغات والعلوم الإدارية (شعبة علوم إدارية

بمدينة العريش)

المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

المعهد العالي للأعلام وفنون الاتصال بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة 6 أكتوبر

المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة السياحة والفنادق)

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة السياحة والفنادق والإرشاد السياحي)

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي- الإسكندرية (شعبة سياحة وفنادق)

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم السياحة والفنادق)

المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق – المريوطية - الهرم

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية بطريق مصر الاسماعيلية ك 31 (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي بالإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإدارية بأول كورنيش المعادي بالقاهرة (نظم المعلومات)

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا – دمياط (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط - الإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالى للعوم الإدارية ببلقاس - دقهلية (شعبة نظم ومعلومات إدارية)

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم الإدارة باللغة الإنجليزية)

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير - الإسكندرية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة إدارة أعمال)

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة سياحة وفنادق وارشاد سياحي)

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم شعبة التجارة (عربي)

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة الإدارة والمحاسبة)

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا (شعبة نظم معلومات)

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة إدارة أعمال)

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة ترميم آثار)

معهد الإدارة والسكرتارية للفتيات

بمصر القديمة

معهد المنيا العالى للغات

المعهد العالي للغات بمساكن شيراتون - مصر الجديدة

المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

(شعبة اللغات والترجمة الفورية)

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم اللغات)

المعهد العالي للغات بمدينة 6 أكتوبر

معهد المدينة العالي للغات والترجمة الفورية بشبرامنت

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية (شعبة نظم المعلومات الإدارية).

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر

(قسم تكنولوجيا الصحافة)

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة شعبة (نظم معلومات ادارية)

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الإدارة)

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة (شعبة التسويق الدولي للمنتجات الزراعية)

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ( شعبة نظم المعلومات الزراعية)

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة المحاسبة والتجارة الخارجية)

المعهد العالى الدولى والترجمة الفورية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة ( شعبة تجارة باللغة الانجليزية )

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة الإدارة و المحاسبة)

المعهد العالي للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الادارية بمدينة العـريش

المعهد العالي للسياحة والفنادق (لغات) والعلوم الادارية بمدينة العـريش

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات الكيلو 47 مصر - إسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية) بأبى المطامير - بحيرة

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا شعبة الأعمال الدولية (العلوم التجارية)

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة الإدارة والمحاسبة)

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة التسويق والتجارة الإلكترونية)

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة محاسبة)

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول بجوار أكاديميةالشرطة شرق الطريق الدائري

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية)

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة التجارة والمحاسبة

معهد طيبة العالى للحاسب للعلوم الادراية بالقاهرة شعبة ( التسويق والتجارة الالكترونية المعادى

معهد الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية

معهد الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال

معهد الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار

معهد الوادى العالي للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد الالسن العالى للسياحة والفنادق ش إدارة اعمال – محاسبة – تجارة خارجية

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة علوم الإدارة

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة بالهرم شعبة إدارة البنوك وأسواق المال

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة شعبة التسويق والتجارة الخارجية (عربي – إنجليزي)

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (ايجوث)

معهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه – جيزة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجانكليس – البحيرة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية طريق بلبيس العباسة – شرقية.

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

معهد المصرى لاكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة ( إدارة – محاسبة- ومراجعة – موسسات مالية )

معهد المصرى لاكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة ( نظم المعلومات الادارية)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الاعلام الحديث - بالتجمع الخامس

الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام 6 أكتوبر علوم اعلام

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام

6 أكتوبر ( إدارة اعمال ) بالغتين عربى وانجليزى

معهد الإسكندرية العالى للاعلام

المعهد العالى للعلوم الادارية ببلقاس (قسم محاسبة - تسويق وتجارة إلكترونية)

معهد الإدارة السكرتارية بكلية رمسيس للبنات بالقاهرة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة مالية)

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة نظم معلومات)

العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة إدارة الاعمال)

الجزيرة العالى للاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

معهد الجزيرة العالى للاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

المعهد العالى لإدارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى

معهد العجمى العالى للعلوم الادارية بالإسكندرية