منتدى المستقبل يستأنف ندوته النقدية بتدشين مجموعة "أساطير لم تحدث بعد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

يستأنف منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوته النقدية بتدشين المجموعة القصصية "أساطير لم تحدث بعد" للقاص والروائي محمد رفيع.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبوزيد.

ومحمد رفيع أديب وسيناريست مصري، صدر له عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها (ابن بحر)، و(أبهة الماء)، و(عسل النون)، و(ساحل الغواية)، و(أنا ذئب كان)، و(في مديح الكائنات).

وقد صدرت مجموعته القصصية الجديدة (أساطير لم تحدث بعد) عن دار( روافد) للنشر في القاهرة.

وحاز الكاتب محمد رفيع عددا من الجوائز الأدبية، من بينها جائزة ساويرس للشباب عن مجموعته القصصية (أبهة الماء)، ووصلت مجموعته القصصية (عسل النون) إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، ومجموعته القصصية (في مديح الكائنات) للقائمة القصيرة للجائزة ذاتها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي؛ "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.