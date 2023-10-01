شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب: مؤتمر "حكاية وطن" يعكس طريق مصر التنموي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استعراض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر حكاية وطن والذى عقد اليوم بالعاصمة الإدارية كل ما تحقق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية، يؤكد على أننا نسير بطريق مخطط تنموي مدروس ووجوبي و لا يوجد بدائل له.

وأكد "السجيني" على ثقته في تلاحم الجميع نحو تجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من أعباء، موضحا أنها قد تكون عنصر من عناصر معركة التنمية و البناء الشامل المتوقع للوصول إلى المستهدف الأكبر حيث التأسيس لجمهورية جديدة تحتوي على مقومات الصمود و التطور المستدام.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على استكمال الجهد المبذول لإعادة بناء هذا الوطن.

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة النواحي على مدار أكثر من 9 سنوات، موضحا في كلمته خلال مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي"، إنه لشرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي استعرض ما قامت به الدولة على مدار أكثر من 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة والتي تخدم المواطن، إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون".

وأضاف "لم يكن لدينا تجربة حقيقية قبل ذلك، لتحديد الاتجاه الذي تسلكه الدولة المصرية، للوصول إلى المرحلة المتقدمة"، لافتا إلى أن مصر بدأت حكاية وطن في 2013، وكان معدل النمو أقل من 2.2% والبطالة 13.2 %، وعجز الموازنة 12% للناتج، والاحتياطي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية انخفضت انخفاض حاد جدا، فضلا عن التدهور الكامل للخدمات العامة وتدهور في البنية التحتية ..فالدولة أنفقت حوالي 9.4 تريليون جنيه على مدار الـ 9 سنوات الماضية في مشاريع التنمية، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق بلغ 22% من الناتج المحلي للدولة".