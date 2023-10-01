شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: "حكاية وطن" رد بشكل قاطع على أبواق الكذب باستعراض الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ما شهده مؤتمر حكاية وطن بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه بانوراما استعادة وطن، استطاع أن يحقق الإعجاز رغم جميع التحديات.

وقال الحزب في بيان له، إن عرض دولة رئيس الوزراء خلال فاعليات المؤتمر يعكس حجم الجهود المضنية لاستعادة الدولة المصرية ووضع أسس بنيان الجمهورية الجديدة، وهو بمثابة رداً قاطع علي أبواق الكذب وأصوات العداء التي تحاول التقليل من حجم النجاحات العظيمة.

وأضاف الحزب، إن رسائل المكاشفة المعتادة من الرئيس للجميع وقوله لديكم فرصة تغيير إذ أردتم يعكس تجرد تام وزهد في السلطة بينما شاغله الوطن، وإذ يؤكد المصريين الأحرار قيادة وأعضاء بكافة المستويات التنظيمية أننا معك وبك نستطيع الوصول ببلادنا إلي أفضل صورة ومكانة وكما كنا معا لاجتياز كبوة الإخوان وأهل الشر سنكون معا للجهد والعمل حتي نحصد ثمار جهود قيادتكم الرشيدة.

وأشار إلى أن هناك دوراً عظيما على كافة القوى السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ليكونوا أذرعا في إعادة الثقة لقلوب المصريين لتجاوز ما يحاول إرساؤه أبواق الشر وأصوات العداء، ولا سيما أن هناك خطوات رامية للرئيس للعمل على كافة الملفات لوجود دولة ذات رواسخ قوية وثابتة.

وأوضح أن حديث الرئيس صادق وجهوده شاهدة فإن الأمم لا تبني بالتشكيك والتخوين ولكن بالإصلاح والبناء والعمل.

ووجه حزب المصريين الأحرار رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله، "أننا خرجنا في 30 يونيو لاستعادة وطن سنكون معا في ديسمبر لاستكمال استعادة بناء الوطن، ونشدد بأننا سنظل مع مرشحنا الرئاسي حتى تنفيذ النجاح لاستكمال ملحمة من الإعجازات التي ستبهر العالم أجمع".