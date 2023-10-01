آلاف المتظاهرين في سويسرا للمطالبة بحماية المناخ

تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة السويسرية برن من أجل المطالبة بحماية أفعل للمناخ وبمزيد من "العدالة المناخية"، في تحرّك نظّم قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية.
وأشار منظّمو التظاهرة المنضوون في "تحالف المناخ السويسري" إلى أن "الغضب من التقاعس على صعيد السياسة المناخية والعواقب المدمرة والفتاكة لأزمة المناخ، حشَد مجموعات من كل الأعمار والآفاق".
ويطالب المتظاهرون بوضع حد لتدمير البيئة واحترام الأهداف المناخية لاتفاق باريس.
هذا، ورفعت لافتات كتب عليها "لا كوكب ، لا صحة" و"العدالة المناخية الآن!"، و"أوقفوا الجنون".
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