شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة مسيرة.. هجوم أوكراني يتسبب في أضرار جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال حاكم منطقة بريانسك بجنوب روسيا، إنّ هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية، أدى إلى إصابة شخص وإلحاق أضرار بنوافذ وسطح مبنى إداري.

وكتب الحاكم ألكسندر بوجوماز، أن الحادث وقع في بلدة تروبتشيفسك.

الحرب الروسية الأوكرانية

وذكر بوجوماز في وقت سابق، أن قرية في المنطقة تعرضت لقصف أوكراني مما أدى إلى تضرر ثلاثة منازل.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس السبت، عن إنشاء ما أطلق عليه "تحالف الصناعات الدفاعية" لتصنيع الأسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي، الذي نظم منتدى من أجل صناعة الدفاع الدولية في كييف، إن تطوير صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا، أولوية قصوى للبلاد.

وأضاف أن الهدف هو جعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

طلبات بإمداد عسكري

واعتمدت كييف بشكل مكثف لصد الجيش الروسي على الأسلحة التي يمدها بها داعموها الغربيون، ولكنها تأمل في زيادة كبيرة لمعدات الدفاع في البلاد.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن البلاد تعتزم إنتاج الصواريخ والمسيرات وقذائف المدفعية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة.

وأضاف: "أوكرانيا مستعدة لتوفير شروط خاصة للشركات المستعدة لتطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا"، بما في ذلك تمويل خاص، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي.