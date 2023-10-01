شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على عدد أسرتك.. شروط حصول المرأة الملتزمة بإنجاب طفلين على 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدولة العديد من المبادرات للحد من الزيادة السكانية وتنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال صرف مكافأة ومنح للمواطنين والتي كان آخرها صرف 1000 جنيه سنوياً للمرأة المصرية الملتزمة بإنجاب طفلين فقط. شروط حصول المرأة الملتزمة بإنجاب طفلين على 1000 جنيه : التباعد الزمني بين ولادة الطفلين. إتباع التطعيمات الدورية. عدم التسرب من التعليم. التزام السيدات بالفحص الدوري في عيادات تنمية الأسرة. يُستحق صرف المبلغ المادي عند بلوغ الأم عمر 45 عاما، ويشتمل المبلغ الفوائد ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، ويأتي بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ويأتي بهدف تحقيق خطة الدولة في السيطرة على الزيادة السكانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز