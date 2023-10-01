شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تجرى 215 حوارا مجتمعيا وتنظم 98 ندوة لتوعية الفلاحين والمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مبادرة حياة كريمة نجحت فى إجراء 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة.

كما نظمت حياة كريمة ندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة، أما عن خدمة الأسرة والنشء؛ فقد تم إنشاء 213 مركزًا للأسرة والطفل، و31 حضانة، و62 مكتبة، إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب.

فيما وصل عدد المستفيدين من مبادرة "وصل الخير" والتي 1.5 مليون، ومبادرة "راجعين نتعلم" والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، وأيضًا مبادرة "التعليم حياة" التي استفاد منها 24000، ومبادرة "أنت الحياة" -وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن.