ثلاثة قتلى جراء اشتباكات خلال الحملة الانتخابية في ليبيريا

قتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات بشمال غرب ليبيريا بين أنصار للحزبين الرئيسيين قبل نحو عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب ما أعلنت الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
ودانت الأمم المتحدة وإكواس بـ"أشد العبارات" الاشتباكات التي دارت في منطقة لوفا بين حزب الوحدة بزعامة نائب الرئيس السابق جوزف بواكاي والتحالف من أجل التغيير الديمقراطي (سي دي سي) بزعامة جورج وياه".
وأعربت المنظمتان الدوليتان في بيان عن أسفهما "لفقدان ثلاثة أرواح" ودعتا قادة الحزبين إلى "حض مؤيديهما بقوة على الامتناع عن أي استفزاز وأي عمل عنف آخر".
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