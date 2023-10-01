شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يوصى بتفعيل قانون التكافل الزراعى وسرعة إصدار لائحته التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى، عددا من التوصيات إلى رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بدور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير منها توصية خاصة بتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.

وضمت التوصيات أيضا، توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية إلى جانب معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها وذلك تسريعا لعمليات الفحص.

كما تضمنت التوصات وضع آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعى اللازمة من الجمعية الزراعية بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلى بأسعار مناسبة