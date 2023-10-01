بايدن: لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن أنه "لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بانقطاع الدعم الأميركي لأوكرانيا، وأتوقع أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه الشعب الأوكراني ويضمن إقرار دعمه في هذه اللحظة الحرجة".

ورأى بايدن ان "الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب حاولوا الانسحاب من هذه الصفقة عبر مطالبتهم بتخفيض مدمر للأميركيين، وتوصلت مع رئيس مجلس النواب قبل أشهر لاتفاق بشأن الموازنة لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة".

وشدد بايدن على ان "الأغلبية صوتت بمجلسي النواب والشيوخ لتجنب الإغلاق الحكومي ما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية تضر بالأميركيين".