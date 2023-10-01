شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري إلى 59 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعًا دينيًا في مدينة "مستونج" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان إلى 59 قتيلاً.

وأشار مسؤولون باكستانيون إلى وجود أكثر من 50 مصابًا يخضعون للعلاج في مختلف المستشفيات.

ضحايا التفجير الانتحاري في باكستان

من جانبها أكدت الشرطة المحلية، أن التفجير نجم عن هجوم انتحاري، نفذه شخص فجر نفسه بالقرب من سيارة مسؤول كبير في الشرطة كان حاضرًا في موقع الحادث.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية، في حين أعلنت حكومة إقليم بلوشستان الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجير.

استنكار المملكة الشديد للهجمات الإرهابية

كانت أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت اليوم، في عدد من الأقاليم في باكستان، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في الحدث الجلل.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، التفجير الانتحاري الذي استهدف موكباً دينياً بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان الإسلامية.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة الباكستانية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذا الحادث الإرهابي، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد على على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.