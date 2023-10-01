شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة: مؤتمر حكاية وطن وضح حجم الإنجازات على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي، مؤتمر حكاية وطن المنعقد لمده ثلاثة أيام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

وقال "التهامي": ما تم ذكره وتوضيحه بمؤتمر حكاية وطن يوضح حجم الإنجازات الكبيرة التي تمت وتتم على أرض الواقع في جميع المجالات وفي جميع المحافظات المصرية خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي نقلت الدولة المصرية في عداد الدول المتقدمة رغم التكلفة التى تقل عن مثيلاتها فى دول اخرى كثيرة".

وطالب الرئيس والحكومة في المضي نحو تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى يظهر الأثر الحتمي لها على جموع الشعب المصري ونتخطى ألازمه الاقتصادية العالمية، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة المصرية وتحيا مصر حره أبيه".

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.