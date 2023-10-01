نجاة نائب عراقي سابق من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد

أفاد قناة "روسيا اليوم" عن نجاة النائب العراقي السابق كاظم الصيادي من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد، مشيرة الى ان "الصيادي الذي كان برفقة سائقه تعرض لإطلاق نار في منطقة الكرادة وسط بغداد". واوضحت ان "سائقه أصيب بطلقات نارية بينما تعرض الصيادي لخدوش بسيطة".

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