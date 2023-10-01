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نجاة نائب عراقي سابق من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد

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أفاد قناة "روسيا اليوم" عن نجاة النائب العراقي السابق كاظم الصيادي من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد، مشيرة الى ان "الصيادي الذي كان برفقة سائقه تعرض لإطلاق نار في منطقة الكرادة وسط بغداد".

واوضحت ان "سائقه أصيب بطلقات نارية بينما تعرض الصيادي لخدوش بسيطة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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