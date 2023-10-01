فوز المرشح المؤيد للتقارب مع الصين في الانتخابات الرئاسية بالمالديف

فاز المرشح المؤيد للتقارب مع الصين محمد مويزو في الانتخابات الرئاسية في جزر المالديف السبت متقدما على الرئيس المنتهية ولايته محمد صليح الذي عمل على تعزيز العلاقات مع الهند.
ووفقا للنتائج التي أصدرتها اللجنة الانتخابية حصل مويزو (45 عاما) على 54,06% من الأصوات أمام الرئيس المنتهية ولايته (61 عاما) الذي أقر فورا بالهزيمة موجها "تهانيه" إلى منافسه.
وقد يؤدي فوز مويزو إلى تقارب مع بكين في منطقة تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة.
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