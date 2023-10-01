المعارضة ترفض نتائج الانتخابات المحلية في ساحل العاج

أعلن حزب المعارضة بزعامة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو رفضه نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشيوخ، بعد أسابيع قليلة على إجراء هذا الاقتراع الذي خرج منه الحزب الحاكم منتصرا بفارق كبير.
واكد المتحدث باسم الحزب، جوستان كونيه كاتينان خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان، إن "حزب الشعوب الإفريقية يرفض نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشيوخ والتي تم التوصل إليها بشكل أساسي من خلال مناورات مزورة".
وأضاف كاتينان أن "اللجنة الانتخابية المستقلة هي أول متواطئة، إن لم تكن المُبادِرة، في حالات التزوير المتعددة". وأثار مخالفات تتعلق خصوصا بالمعدات الموضوعة في مراكز الاقتراع.
كما وجه "حزب الشعوب الإفريقية - ساحل العاج" اتهاما لحزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام" بزعامة الرئيس الحسن واتارا بأنه "اشترى أصوات الناخبين".
وتصدر حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام" النتائج في 123 من أصل 201 بلدية وفي 25 من أصل 31 منطقة.
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