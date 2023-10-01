قبيسي: أيعقل أن ننتظر قررات خارجية لنتفق على صيغة ننتخب من خلالها رئيس للجمهورية؟

أشار النائب هاني قبيسي، الى أننا "لا نفهم مواقف بعض اللبنانيين الذين يتنازلون عن كل الكرامة الوطنية والسيادة والحدود والعيش المشترك وينتظرون القرارات الخارجية حتى تحل الازمة اللبنانية".

وسأل قبيسي، في كلمة خلال حفل تأبيني اقامته "حركة امل" في حسينية بلدة كوثرية السياد، "ايعقل أن ننتظر قررات خارجية لنتفق على صيغة ننتخب من خلالها رئيس للجمهورية؟"، معتبراً أن "واقع بلدنا صعب ومرير، لا يوجد فيه رئيس للجمهورية وحكومة مشلولة ومجلس نيابي معطل بكيدية طائفية ومؤسسات الدولة تنهار بعضها مقفل وبعضها يتلاشى".

ولفت الى أننا "نادينا كثيرا بالحوار وتمسكنا بهذه اللغة وتبين لنا أنها لغة غير مجدية لدى بعض الساسة الذين تتحكم بعقولهم الطائفية والمذهبية ويريدون الانتصار لأنفسهم على حساب الوطن".

ورأى أن "من يتحمل مسؤولية النازحين في لبنان هي الدول التي اجتمعت لتدمير سوريا وتشريد شعبها"، مضيفاً "هذه سياسات غريبة نفهم عدوانيتها ولكننا لا نفهم مواقف بعض اللبنانيين الذين يتنازلون عن كل الكرامة الوطنية والسيادة والحدود والعيش المشترك وينتظرون القرارات الخارجية حتى تحل الازمة اللبنانية".