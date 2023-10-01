إخماد حريق داخل شقة في عاليه

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٠١ حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأرضية من مبنى سكني في عاليه. وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.

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