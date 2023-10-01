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إخماد حريق داخل شقة في عاليه

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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/١٠/٠١ حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأرضية من مبنى سكني في عاليه. وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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