انت الان تتابع خبر بمشاركة 13 مليون طالب.. انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، انطلق صباح اليوم"، لافتاً الى "توجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم".



وأضاف، أن "الوزارة عملت على إنجاز المرحلة الأولى من طباعة المناهج والشروع بالمرحلة الثانية التي ستوزع بشكل تدريجي بين المدارس".