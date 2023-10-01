شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار المفاجئة بلا تحذير تثير غضب سكان نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حالة من الغضب يشعر بها سكان مدينة نيويورك الأمريكية بعد أن تعرضوا للغرق في مترو الأنفاق والأقبية التي غمرتها المياه، وتساءل بعضهم عن سبب عدم تلقيهم تحذيرًا مسبقًا إضافيًا بشأن عاصفة يوم الجمعة، التي تسببت في إغلاق معظم أنحاء المدينة.

وذكرت صحيفة نيويورك "ديلي نيوز" الأمريكية أنه في الوقت الذي هبت فيه العاصفة على نيويورك، صباح يوم الجمعة، وباغتت العاصفة الآلاف من سكان نيويورك.

وسرعان ما اجتاحت الأمطار الغزيرة البنية التحتية القديمة للنقل الجماعي في المدينة، مما أدى إلى توقف خطوط مترو الأنفاق في بروكلين وعبر الأحياء الخمسة.

عالقون على الأرصفة

وانتظر سكان المدينة على الأرصفة، أو جلسوا عالقين في عربات مترو الأنفاق أو توقفوا على الطرق، والتي جعلتها مياه الفيضانات غير قابلة للعبور.

وعبر عن هؤلاء المحبطين المحامي العام جومان ويليامز يوم السبت، حيث انتقد العمدة إريك آدامز لعدم قيامه بما يلزم من أجل إيصال أخبار العاصفة الوشيكة التي سجلت رقما قياسيا، والتي تسببت في هطول أمطار غزيرة في مطار كينيدي.

وإلى جانب 200 ملم من الأمطار التي سقطت في مطار جون كينيدي، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن أكثر من 150 ملم سقط في برونكس ومانهاتن وأكثر من 175 ملم في بروكلين.