تعنت الحوثي يوقف رحلة “صنعاء ـ عمّان”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تعتزم شركة الخطوط الجوية اليمنية، تعليق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية إلى الأردن؛ بسبب منع الحوثيين الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وأوضح مسؤولو الشركة أن الشركة تتجه لوقف 6 رحلات أسبوعية إلى الأردن في شهر أكتوبر الجاري، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي تصل إلى 80 مليون دولار.

ورفضت إدارة الحوثيين كل الحلول التي وضعتها الشركة لإنهاء الأزمة، وبينها تمكينها من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر.