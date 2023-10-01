شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعى الحر: مؤتمر حكاية وطن رصد إنجازات مصر بالأرقام فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني رئيسية ومؤسسة حزب الاجتماعي الحر، مؤتمر حكاية وطن، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، واصفه إياه بالمؤتمر الذي حكى ورصد إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت "الميرغني": "كنت ضمن الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حكاية وطن ورأيت حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صناع الإنجازات" مثمنة عرض الإنجازات بالصورة والورق والقلم والأرقام ".

وأضافت:" حكاية الوطن نفخر لأنه إعجاز وإنجاز للرئيس عبد الفتاح السيسي "متسائلة كيف تم عمل هذه الإنجازات في كل المجالات فهو يدعو للفخر، مضيفة:" مؤتمر حكاية وطن كشف للجميع حجم الإنجازات التي حدثت في الدولة المصرية في جميع المجالات ".

ودعت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني رئيسية ومؤسسة حزب الاجتماعي الحر، جموع القوى السياسية أن تستعرض مضمون هذا المؤتمر للمواطنين، حتى يتعرف المواطن المصري على حجم الإنجازات التي تمت في بلاده".

وجددت "الميرغني" تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلة: "يجب أن يستكمل الرئيس السيسي الإنجازات التي وصلت لعنان السماء".

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.